Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Ayşe Alemdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Kartal'da çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ayşe Alemdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kartal'da çöken 7 katlı binanın enkazından cansız bedeni çıkarılan Ayşe Alemdar otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Burada otopsi işlemleri tamamlanan kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Alemdar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a götürüldü.