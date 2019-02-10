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Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Eylül bebek toprağa verildi

Kartal’daki göçükte hayatını kaybeden 1.

Kartal'daki göçükte hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki Eylül bebek ve dayısı Melih Aydın son yolculuğuna uğurlandı. Eylül bebeğin babası Mustafa Dervişoğlu, kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.


Kartal'daki göçükte hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki Eylül bebek ve dayısı Melih Aydın için bugün Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, minik Eylül'ün ailesi ve çok sayıda insan katıldı. Minik Eylül'ün tabutunu bir an olsun bırakmayan baba Mustafa Dervişoğlu gözyaşlarını tutamadı. Herkesin yüreğini parçalayan hüzünlü vedada gözyaşları sel oldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Eylül'ün ve dayısı Melih Aydın'ın naaşları Kartal mezarlığında defnedilmek üzere yola çıktı.

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