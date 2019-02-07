Kartal'da çöken binanın enkaz çalışmaları sürüyor

Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazında ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerine kadar devam eden enkaz çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde 8 katlı bina çöktü. 14 dairede kayıtlara göre 43 kişinin ikamet ettiği açıklandı. Çökmeyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 kişinin hayatını kaybettiğini 12 kişinin ise yaralı kurtarıldığını açıkladı. Yerlikaya, 9 yaşında bir çocuğun da enkaz altında olduğunu söyledi. Kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Çalışmalar devam ediyor.

Yakınlarının enkaz altından çıkmasını bekliyorlar

Bazı vatandaşlar olayı duyar duymaz olay yerine koştu. Yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar gece boyunca enkaz çalışmalarını takip etti.