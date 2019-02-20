Kartal'da çöken binanın yanındaki riskli binanın yıkımına başlandı

Kartal'da 8 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve yıkımlarına başlanmıştı. Riskli binalardan biri olan Uzunlar apartmanının da yıkımına bugün başlandı.

Kartal'da 6 Şubat günü 8 katlı Yeşilyurt apartmanının çökmesinin ardından, çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve bir binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Çöken Yeşilyurt apartmanının yakınında olan ve yıkılmak üzere boşaltılan Uzunlar apartmanının da yıkımına bugün öğle saatlerinde başlandı.