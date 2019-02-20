İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal'da çöken binanın yanındaki riskli binanın yıkımına başlandı

Kartal’da 8 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve yıkımlarına başlanmıştı.

Kartal'da 8 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve yıkımlarına başlanmıştı. Riskli binalardan biri olan Uzunlar apartmanının da yıkımına bugün başlandı.


Kartal'da 6 Şubat günü 8 katlı Yeşilyurt apartmanının çökmesinin ardından, çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve bir binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Çöken Yeşilyurt apartmanının yakınında olan ve yıkılmak üzere boşaltılan Uzunlar apartmanının da yıkımına bugün öğle saatlerinde başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.