Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı'nın yıkımı devam ediyor

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresindeki riskli binaların yıkımına başlandı. İlk olarak kirişlerinde ağır hasar tespit edilen Yunus Apartmanı'nda başlatılan yıkım çalışmasında, dairelerde bulunan eşyalar görünmeye başladı.

Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki Bankalar Caddesi'nde çöken Yeşilyurt Apartmanı'nda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, çevredeki riskli binaların yıkımına başlandı. Yaşanan acı olayın hemen ardından bölgeye lazerli ölçüm cihazları getirilmiş ve enkaz çalışmaları nedeniyle oluşan titreşimler tespit edilerek, çevre binalardaki sarsıntıların risk oluşturması nedeniyle çalışmalara sık sık ara verilmişti.

Bu çalışmalar sırasında adı en çok anılan Yunus Apartmanı'nın yıkım çalışmaları, dün akşam saatlerinde eşya tahliyesinin ardından başladı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışma, bu sabah saat 09.00'da yeniden başladı. Binanın Yeşilyurt Apartmanı'na bakan cephesinde öncelikle balkonların yıkımıyla başlayan işlemler, iş makinelerinin daha derinlere girmesiyle devam ediyor. Yıkım çalışması sırasında ortaya çıkan yoğun toz tabakası nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için molozlara hem su sıkılıyor, hem de çalışmalara kısa aralıklarla devam ediliyor. İş makineleri dakikalar geçtikçe Yunus Apartmanı'nın yıkımını ilerletirken, boşaltılmadan önce binada yaşayan vatandaşların dairelerindeki eşyaların da ortaya çıktığı görülüyor.

Olay yeri ve çevresinde güvenlik görevlilerinin geniş güvenlik önlemleri sürüyor. Bölgeye giriş ve çıkışlar halen kontrollü olarak sürdürülüyor.