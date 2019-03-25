Kartal'da çöken binanın yerine yapılacak yeni binanın temeli atıldı

Kartal'da çöken binanın yerine yeni bir bina yapılması için temel atıldı. Temeli atılan bina havadan görüntülendi.

Kartal'da 6 Şubat tarihinde çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının yerine yapılacak yeni binanın temeli bugün atıldı. Binanın temelinin atılacağını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. Bugün temeli atılan bina drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde çöken binanın yerine yapılan binanın temeli atılıyor.