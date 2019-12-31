Kartal'da çöken istinat duvarı ile ilgili Başkan Yüksel'den açıklama

Kartal Yakacık'ta istinat duvarının çökmesinin ardından Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Yüksel, " Hızla önlemimizi alıp komşularımızı tahliye edeceğiz" dedi.

Kartal Yakacık'ta istinat duvarı çökmüş, üç araç çöken yere düşmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın üzerine çöktüğü dairede de maddi hasar meydana gelmişti. Olay yerine gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Yüksel üzgün olduklarını söyleyerek; "Sitenin istinat duvar çökmüş durumda. Gerekli incelemeler yapılıyor. Olayın yaşandığı bina tahliye edilecek. Kayma devam ediyorsa risk büyüyor demektir. Binanın sıkıntı çıkaracağı yönünde gözle görülür bir bilgi yok. İncelemeler yapılacak. Bir kaç gün komşularımızı misafir edeceğim. Şu an için tek binanın istinat duvarında sıkıntı var. Kayma olup olmadığın gördükten sonra daha iyi bir açıklama yapacağız. Hızlıca önlemimizi alıp komşularımızı tahliye edeceğiz" dedi.