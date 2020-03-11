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Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Kartal’da çöpçüler tarafından sokak üzerindeki çöp konteynerinde bir bebek bulundu.

Kartal'da çöpçüler tarafından sokak üzerindeki çöp konteynerinde bir bebek bulundu. Bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyen polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Kartal Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi üzerinde çöp toplayan temizlik görevlileri, sokak üzerindeki bir çöp konteynerinde bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis olayla ilgili çalışma başlatırken, bebeğin kim ya da kimler tarafından konteynere bırakıldığı konusundaki araştırmalar sürüyor.

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