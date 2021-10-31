Kartal'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Gazapizm fırtınası esti

Kartal Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası nedeniyle düzenlediği konser serisi Özgür Kıyat ve Gazapizm konserleri ile devam etti. On binlerce Kartallı, saatler öncesinden Kartal Meydanı'ndaki konser alanını doldurdu.

Kartal'da her yıl büyük bir heyecan ve coşku ile kutlanan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bu yıl 4 güne yayılan konser serisi ile zirve yaptı. Cumhuriyetin 98. yıl dönümü kapsamında yapılan kutlamaların 3. gününde sahneyi önce sanatçı Özgür Kıyat aldı. Sevilen pek çok eseri seslendiren Kıyat, Kartal Meydanı'nda on binlerce Kartallıya tam bir müzik ziyafeti çekti. Yaklaşık 1 saat süren konserin ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar sahneye çıkarak sanatçı Özgür Kıyat'a Kartal heykelciği takdim etti. Başkan Yardımcısı Uçar, Özgür Kıyat'ın babası emekli Koramiral Atilla Kıyat'ı da sahneye davet ederek çiçek takdiminde bulundu. Kıyat, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hem Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti, hem de gösterdiği performanstan dolayı oğlu Özgür Kıyat ile gurur duyduğunu ifade etti. Özgür Kıyat konserinin ardından Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Cumhuriyet'e Giden Yol” adlı belgesel barkovizyonda büyük bir ilgi ile izlendi.

Gazapizm'e sevgi seli

Konser alanını binlerce kişinin doldurduğu Kartal Meydanı'nda sonunda beklenen an geldi ve Gazapizm büyük bir sevgi seliyle sahneye çıktı. Gençlerin ağırlıklı olduğu konserde Kartal Meydanı'nı adeta inleten Gazapizm, sevilen eserlerini ardı ardına seslendirdi. Konserin başladığı dakikalarda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de alana geldi. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yüksel, Kartal Meydanı'nı dolduran gençlerle birlikte büyük bir heyecan ve coşkuyla konseri izledi. Başkan Yüksel, gençlerle birlikte Gazapizm'in şarkılarına eşlik etti.

‘Umutsuzluk yok! Çünkü, unutulacak dünler, yaşanılacak günler var daha'

Konser sırasında sahneye çıkarak Gazapizm'e teşekkür eden Başkan Yüksel, sanatçıya Kartal heykelciği ve çiçek takdim etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle anarak sözlerine başlayan Başkan Yüksel, Cumhuriyet coşkusunun devam edeceğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Gazapizm'in söylediği gibi bazı şeyler iyi gitmeyebilir ama hiç merak etmeyin. Endişeye mahal yok. Umutsuzluk yok! Çünkü, unutulacak dünler, yaşanılacak günler var daha. Yaşanılacak günlere inanın. Her şey çok güzel olacak. Sizleri çok seviyorum.”

Gazapizm'in coşkulu konseri daha sonra kaldığı yerden devam etti ve gençler Gazapizm'in şarkılarına ezbere eşlik etti. Sahnede görsel bir şölenin de yaşandığı konserde on binlerce izleyici şarkılarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir kez daha yaşadı.