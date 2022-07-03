Kartal'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşku ile kutlandı

Kartal Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı jet ski, kürek, yüzme ve dragon bot yarışları ve tekne gezisi gibi çeşitli su sporları ile kutladı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklere sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonu ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bir dizi etkinlikle Dragos Su Sporları Merkezi'nde adeta şölen havasıyla kutlandı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katılım sağladığı etkinliklere her yaştan yüzlerce sporsever katıldı. Düzenlenen etkinliklerde, jet ski, kürek, yüzme ve dragon bot yarışları gibi çeşitli su sporları renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Gökhan Yüksel'in start vermesiyle 20 mahallenin ayrı bir takım kurduğu ‘Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları' ile Kartallılar doyasıya eğlendi. Düzenlenen etkinlikte Flyboard sporcusu, 10 metre kadar yükseklikte nefes kesen şovu sonrası Başkan Gökhan Yüksel'e Türk Bayrağı takdim etti.

“Kabotaj Bayramı coşkusu Kartal'da doyasıya yaşanıyor”

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın öneminden bahseden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı hafta sonu olmasından dolayı pazar günü kutluyoruz. Mahalledeki komşularımızla beraber su sporları iskelemizdeyiz. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın ruhunu da yakalamaya çalışıyoruz. Denizlerdeki özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın yıl dönümünde suda yapılabilecek birçok sporu, komşularımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Komşularım 16 kişilik ekiple bir dragon yarışına hazırlanıyor. Kartal'ın 20 mahallesi var. 20 mahalle takımlarını kurdu. Hem komşularımız, hem de muhtarlarımız burada yarışıyorlar. Ardından bir kürek yarışı başlayacak. Kartal'daki gençlerimiz, çocuklarımız, komşularımız ve sonra yüzme ve yelken yarışını gerçekleştirecek. Su sporları ile ilgili birçok etkinliği burada yapmaya çalışıyoruz. Denizlerden daha çok faydalanmak için de bu sporların artabilmesi için, vatandaşın farkında olabilmesi ve katılabilmesi için de Kartal Belediyesi olarak imkan sağlamaya çalışıyoruz. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'ndaki kazanımları elde etmemiz de başrol oynayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla, minnetle yad ediyoruz. Kabotaj Bayramı coşkusu Kartal'da doyasıya yaşanıyor.” dedi.