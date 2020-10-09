Kartal'da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbul'da deprem riskine karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlattığı seferberlik kapsamında Kartal'da geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Kartal'da yer alan İBB hizmet binalarına yönelik acil müdahale programı çerçevesinde yapılan tatbikatta, çalışanların deprem anında tahliyesi işlendi. İstanbul İtfaiyesi tarafından İBB'nin Kartal Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen tatbikat sırasında; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Kartal İtfaiye Amiri Kenan Güler, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürü Nurettin Yazar, AKOM yetkilileri, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve ilgili personel hazır bulundu.

İstanbul İtfaiyesi'nin 2 adet yangın söndürme aracı, 1 adet 112 Hızır Acil aracı ve 9 personelle katıldığı tatbikatta, deprem anında çalışanların tahliyesinin nasıl yapılacağına ve depremin tetikleyebileceği yangın durumları ile ilgili önceden hazırlanmış senaryo, başarıyla uygulandı.

Personelin görevlerini daha hızlı ve eksiksiz yapmasını sağlamak amacıyla benzer çalışmalar, daha sık yapılacak.