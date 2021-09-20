Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kartal'da gerçekleştirilen etkinlikte buluşan vatandaşlar ‘Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya yarışarak ter döktü. Yoğun ilgi gören etkinlik renkli anlara sahne oldu. Heyecanlı dakikalar yaşatan bot yarışı havadan görüntülendi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kartal Belediyesi tarafından organize edilen 'Dragon Bot Yarışları' başladı. Dragos Su Sporları İskelesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılım sağlayarak ilgi gösterdi. Kürekleri, can yelekleri ile yarışa katılan yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Renkli anlara sahne olan etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'de katılım sağladı. Kartal Belediyesi hafta boyunca su sporlarından bisiklet turlarına, Ayak Tenisi Futbol Turnuvası'ndan zumbaya, sporun farklı branşlarından birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edecek.

“Su sporlarında öncü olmak istiyoruz”

Kartal'a spora yönelik etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, “Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Kartal'da su sporları iskelemizdeyiz. Şu anda kürek yarışlarımız devam ediyor. 16 mahallemiz etkinliklere katılım sağladı. Kıyasıya rekabet ve tatlı bir heyecan var. Su sporlarıyla vatandaşlarımızı tanıştırarak bu konuda fayda sağlamak istiyoruz. Bu alanda birçok eğitimi de zaten ücretsiz olarak sunuyoruz. Kano, kürek, yüzme gibi su sporları alanında öncü olmak istiyoruz. Vatandaşların birçoğu ailesiyle birlikte buraya geldi. Herkes heyecanlı. Halkımız beraber bu tür etkinliklerde buluşmak bizim içinde çok kıymetli” diye konuştu.

“Gökhan ağabeye teşekkür ederiz”

Etkinliğe ailesiyle birlikte gelen çocuklardan İsmail Arda Gümüş, “Su sporlarını yapmanın zor olduğunu söyleyebilirim. Bu etkinliğe katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Suya zaten hep ilgim olmuştu. Kürek çekmek zevkliydi. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Gökhan ağabeye teşekkür ederiz” dedi.