Kartal'da ebeveynlere "Mahremiyet eğitimi" semineri

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü ve Alerji ile Yaşam Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Mahremiyet Eğitimi ve Sınırların Öğretimi” adlı bir seminer düzenlendi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün çalışmalarıyla Türkiye'nin en fazla kreşe sahip ilçelerinden biri haline gelen Kartal'da kreş öğrencilerinin ebeveynlerine yönelik seminerler hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü ve Alerji ile Yaşam Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Mahremiyet Eğitimi ve Sınırların Öğretimi” adlı bir seminer düzenlendi. Seminere; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan, kreş öğretmenleri ve kreş öğrencilerinin velileri katıldı.

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri; Uzman Psikolog Diğdem Enerem ve Psikolog Gülşah Aydın Yeşilyurt tarafından öğrencilerin ebeveynlerine verilen seminerde, çocuklara küçük yaştan itibaren mahremiyet eğitiminin verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Mahremiyet eğitiminin; çocukların kendilerinin ve diğer insanların özeline saygı duyulması, bu özelin korunması, çocukların kendileri ve çevreleri ile sağlıklı sınırlar ortaya koymaları gibi konuları içerdiğini belirten konuşmacılar, mahremiyet alanıyla ilgili anne ve babaların dikkat etmesi gereken konuları, kendileriyle paylaştı. Konuşmacılar, kişiye özel bölgelerin gizlenmesinin, iki yaşından itibaren çocuğa yavaş yavaş anlatılması gerektiğini söyledi. Ayrıca bu alanların başkalarından gizlenmesinin, anne-baba ve doktorlar dışında bu bölgeye kimsenin dokunmaması gerektiğinin çocuğa yine ebeveynler tarafından öğretilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Çocukların başkalarının önünde “daha küçük” düşüncesi ile kıyafetlerinin değiştirilmemesi gerektiğine değinen konuşmacılar, anne-babanın, çocuğun görmeyeceği bir alanda giyinip-soyunmasının da çocuğun bütüncül bir mahremiyet duygusu geliştirmesi açısından önemli olduğunu ifade ettiler. Seminerin sonunda katılımcılar, Uzman Psikolog Diğdem Enerem ve Psikolog Gülşah Aydın Yeşilyurt'a merak ettikleri konular hakkında sorular sordu. Soru-cevap kısmının ardından ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, sahneye çıkarak konuşmacılara paylaştıkları yararlı bilgiler için teşekkür etti ve Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına çiçek ve plaket takdim etti.