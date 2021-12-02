Kartal'da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce cip sonra başka bir otomobil çarptı

Arkadan gelen araçlar otomobile çapmamak için şerit değiştirmek isterken otomobilin çarptığı vatandaşın üstünden geçti. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza; saat 22.10 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Edirne İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyir halinde olan 27 AIJ 870 plakalı Lüks cip sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Yolun en sol şeridinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya orta şeride düştü. Arkadan gelen aracın kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit değiştirmesi üzerine orta şeritte yerde yatan yayanın üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Arkadan gelen araçların duramaması sonucundan 3 araçlık zincirleme kaza yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Polis İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ağır yaralanan yayaya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaşanan kaza sonrası D-100 Edirne istikametinde yoğun trafik yaşandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol bakım ekiplerinin temizlik çalışması sonrası kapalı olan yol trafiğe tekrar açıldı.

Polis ekipleri yaşanan kaza sonrası inceleme başlattı.