Kartal'da fırın ve pastanelere sıkı denetim

Kartal Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde denetim yaptı. Kartal Belediyesinin halk sağlığı konusunda taviz vermediğini kaydeden ekipler, işletmelerin hijyen koşulları ve ruhsat durumlarının uygunluğunu denetledi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve benzeri işletmeler ve imalathanelerinde hijyen ve ruhsat kontrolü yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan ekipler önce işletmelerin halka açık kısımlarını, ardından da imalathanelerini denetledi. Özellikle hijyen konusunda çok titiz davranan zabıta ekipleri, işletmelerin ruhsat kontrollerini de gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Zabıta Amiri Eşref Arslan, “Haftalık denetimlerimiz rutin olarak devam ediyor. Fırınlarımız genelde iyi. Ruhsatsız olanlara işlem yapıyoruz, mühürlüyoruz. Devamlı takibini yapıyoruz. Halkın sağlığıyla oynanmaması hususunda Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel çok hassas. Biz de bu doğrultuda görevimize devam ediyoruz. İmalathanelerle ilgili olarak İlçe Tarım Müdürlüğü yetkili. Biz ruhsat ve etiketlere bakıyoruz. Fakat gördüğümüz olumsuzlukları da rapor olarak İlçe Tarım Müdürlüğüne sunuyoruz” dedi.