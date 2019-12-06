Kartal'da fırsat çadırında yüzde 70'e varan indirim

Kartal'da yılbaşına özel fırsat çadırına vatandaşlar akın etti. Binlerce çeşit ürünün yer aldığı indirim çadırında yüzde 70'e varan indirimler uygulanırken, vatandaşlar beğendikleri markaların ürünlerini alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Kartal'ın eski stadının olduğu alana kurulan fırsat çadırında piyasadaki değerinin yarı fiyatına ürünler yılbaşına özel satışa sunuldu. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği fırsat çadırında marka ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler yapıldı. İndirimden memnun kalan vatandaşlar, istedikleri her ürünü tezgahta bulabildi.

Vatandaşların çadır indirimine yoğun ilgi gösterdiğini belirten fırsat reyonu yöneticisi Sabri Eser, "Biz iddialıyız, yılın fuarı Kartal'da diyoruz. Yılbaşı alışveriş festivali 5 Aralık'ta başlıyor, 6 Ocak'ta bitiyor. Giyimde, ayakkabıda, çantada yüzde 30 ile yüzde 70 arasında indirimler var. Herkesi, bütün İstanbul'u bekliyoruz buraya. Eski Kartal stadının yanındayız" dedi.

Ürünleri çok beğendiğini söyleyen Dilara Kösterelioğlu, “Gayet uygun, 150 lira. Ben çok beğendim. Normalde böyle kalın montları 300'den, 400'den aşağı göremiyoruz" şeklinde konuştu.

Servet Çelik ise, “Ben fiyatı gördüğüm için direkt geldim. Bin 200 liralık deri mont 500'e düşmüş, alacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Kartal'ın eski stat alanına kurulan fırsat çadırı, 5 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında açık olacak.