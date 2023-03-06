Kartal'da freni boşalan kamyon 14 aracı biçti: 1 yaralı

Kartal'da freni boşalan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 14 otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu servis minibüsünde bulunan 1 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Ahmet E.'nin içinde bulunmadığı park halindeki 34 CKZ 433 plakalı hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen bir sebeple freninin boşalması sonucu kaymaya başladı. Süratle yokuş aşağı kayan kamyon, önce içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüne çarptı, daha sonra park halinde bulunan 14 tane otomobile çarparak sokak sonunda durabildi. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonu ve çarptığı 14 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan servis minibüsü içerisindeki öğrencilerden Melek İpek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci İpek, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen kamyon sürücüsü Ahmet E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya tanık olan vatandaşlardan Dursun Tüfekçi, "Park halindeki kamyon kaymaya başlıyor, yukarı doğru gelen dolu haldeki servis minibüsüne çarpıyor. Bir öğrenci yaralanıyor çarpma sonucu. Ambulansla öğrenciyi hastaneye götürdüler, herhangi bir problemi yok. Kamyon toplamda 14 tane otomobile çarptı" dedi.

Polisin inceleme başlattığı kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.