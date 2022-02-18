Kartal'da freni boşalınca yolda kayan minibüs kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

Kartal'da tamircide bakımdan yeni çıktığı öğrenilen minibüs, yokuş aşağı indiği esnada freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada minibüsün sürücüsü yaralandı. Freni boşalan minibüsün yokuş aşağı ilerlediği ve vatandaşların kaza yapan minibüsü seyrettiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza dün 16.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 AGJ 566 plakalı minibüs bakım için gittiği tamirciden çıktıktan dakikalar sonra yokuş aşağı seyrederken freni boşaldı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerindeki orta refüje çarptı. Kaza sonucu 34 AGJ 566 plakalı minibüs şoförü hafif şekilde yaralanırken kaza esnasında cadde üzerinde kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.

Kaza esnasında yokuş aşağı hızla inen minibüsün hemen yanında çevre esnafların telaş anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası olay yerine gelen çekici ekibi aracı bulunduğu noktadan kaldırdıktan sonra caddede oluşan yoğun trafik normale döndü.

Kaza anını anlatan Kenan Demir, "Arabanın balataları değişmiş. Denemek amaçlı aşağı inerken freni boşaldı ya da araba kaydı ve o halde direkt karşıya geçti orta refüje çarptı. Sonradan gördük, şoför tamirci arkadaşımız kendisi de burada bir esnaf. Sorduğumuzda arabanın kaydığını söyledi. Durumu iyi önemli bir şeyi yok. Karşıdan gelen olmadığı için ufak bir kazayla kurtarmış oldu. Karşıdan gelen bir araba olsaydı daha büyük bir felaket olabilirdi" dedi.