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Kartal'da güvenlik görevlisi lüks otoyu çalan şahsı vurdu

Kartal’da lüks aracı çalan şahıs ile güvenlik görevlileri arasında gerçekleşen kovalamaca kanlı bitti.

Kartal'da lüks aracı çalan şahıs ile güvenlik görevlileri arasında gerçekleşen kovalamaca kanlı bitti. İddiaya göre lüks ciple Lüks ciple kaçmaya çalışan şahıs kendisini kovalayan güvenlikçilerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.


Kartal'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şahıs, lüks ciple seyir halindeyken çaldığı aracın bulunduğu sitenin güvenlikçileri tarafından kovalanmaya başlandı. Kovalamaca sırasında cip sürücüsü, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Şahsın yanında bulunduğu iddia edilen bir kişi kayıplara karıştı.


Öte yandan, vurulan şahsın kullandığı araç bir minibüse çarptı. Güvenlik görevlisi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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