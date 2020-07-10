İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal'da havai fişek yasaklanacak

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde havai fişek kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da havai fişek kullanımını yasaklayan bir teklifin Kartal Belediye Meclisi'ne sunulacağını duyurdu.


Sakarya'daki havai fişek faciasının ardından Kartal Belediyesi, ilçe genelinde havai fişeklerin kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, havai fişek kullanımının yasaklanması için Belediye Meclisi'ne teklif vereceklerini ifade etti.


Havai fişeklerin çevreye olan zararlarına dikkat çeken Başkan Yüksel, “Değerli komşularım, çevremize ve tüm canlılarımıza verdiği zararları açıkça bildiğimiz havai fişeklerin Kartalımızda kullanımını yasaklayan teklifi bir sonraki Kartal Belediye Meclisi toplantımızda gündemimize taşıyacağız” paylaşımını yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.