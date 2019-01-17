Kartal'da hedef 3 puan

Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında başlayacak olan Beşiktaş'ta hedef 3 puan. Siyah-beyazlılarda yeni transferler Burak Yılmaz ve Mirin'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig'in ilk yarısında 26 puan toplayan ve 7. sırada kalan Beşiktaş, ikinci yarıda puan farkını kapatarak zirveye yürümek istiyor. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde kalan Şenol Güneş'in ekibi, kadrosunu Burak Yılmaz ve Isimat-Mirin'le güçlendirdi. İkinci yarının ilk maçında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, hafta içinde bu mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdi. Beşiktaş, bugün saat 16.00 uçağıyla önce İzmir'e, buradan da karayoluyla Manisa'ya geçecek.

Adriano cezalı, Burak Yılmaz 11'de

Kritik karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vagner Love, Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Tolga Zengin dışında 1 eksik bulunuyor. Brezilyalı yıldız Adriano, sarı kart cezası nedeniyle Akhisarspor deplasmanında forma giyemeyecek. Akhisarspor'da ise sezonu kapatan Mustafa Yumlu dışında eksik bulunmuyor. Rakibiyle bugüne kadar 13 maçta karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken 2 maçta da sahadan puansız ayrıldı. Rakip kaleye 27 gol atan Kara Kartal, kalesinde ise 17 gol gördü. Beşiktaş'ta yeni transferler Burak Yılmaz ve Isimat-Mirin'in bu maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.