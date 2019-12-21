Kartal'da hedef 3 puan

2019 y?l?n?n son derbi ma??nda Kad?k?y'de Fenerbah?e ile kar??la?acak olan Be?ikta?'ta hedef 3 puan. Ba?ak?ehir'in ba??nda Fenerbah?e ile oynad??? 12 ma?ta 4 ma?lubiyet alan Avc?, Kad?k?y deplasman?nda ??kt??? son 3 ma?ta ise yenilgi y?z? g?rmedi. Avc?, Be?ikta?'la ilk Kad?k?y deplasman?nda da seriyi s?rd?rmek istiyor.

S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e deplasman?na gidecek olan Be?ikta?, 2019'un son derbi ma??ndan zaferle ayr?lmak istiyor. 24 Erzincanspor ile oynanan kupa ma??n?n ard?ndan Fenerbah?e derbisinin haz?rl?klar?na ara vermeden ba?layan siyah-beyazl?larda, 2 ?nemli isimden de g?zel haber geldi. Sakatl?klar? bulunan Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, tak?mla birlikte ?al??malara ba?lad? ve bu 2 futbolcunun yar?nki kar??la?mada sahada olabilece?i ??renildi.

350 ma?ta Fenerbah?e'nin ?st?nl??? var

?ki tak?m bug?ne kadar 350 kez kar?? kar??ya gelirken bu kar??la?malarda Fenerbah?e'nin 130-127 ?st?nl??? bulunuyor. 93 kar??la?ma da beraberlikle sonu?land?. Be?ikta?, Kad?k?y deplasman?ndaki son galibiyetini 2004-2005 y?l?nda kaleye Pancu'nun ge?ti?i m?cadelede 4-3'le elde ederken, bu tarihten sonra ??kt??? ma?larda galibiyet elde edemedi. Lig ve kupa kar??la?malar?nda rakibiyle deplasmanda 18 kez kar?? kar??ya gelen siyah-beyazl?lar, bu ma?larda 7 beraberlik al?rken 11 kez de ma?lup oldu. Bu ma?lubiyetlerden birisi de, 2017-2018 sezonunda oynanan kupa ma??. Be?ikta? bu m?cadeleye ??kmad??? i?in 3-0 h?kmen kaybetmi?ti.

Abdullah Avc? 3 ma?t?r deplasmanda kaybetmiyor

Be?ikta?'a gelmeden ?nce 4 sezon boyunca Ba?ak?ehir'i ?al??t?ran Abdullah Avc?, bu s?re?te Fenerbah?e ile lig ve kupada 12 kez kar?? kar??ya geldi. Avc?, Fenerbah?e'ye kar?? 4 galibiyet ve 4 beraberlik al?rken, 4 ma?ta da sahadan yenilgiyle ayr?ld?. Kad?k?y deplasman?nda Ba?ak?ehir'le 6 kez boy g?steren Avc?, bu ma?larda ise 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Avc?, Kad?k?y deplasman?ndaki son 3 ma??nda 2 beraberlik ve 1 galibiyet ald?.

?lk 11 netle?medi

Be?ikta?'ta Fenerbah?e kar??la?mas? ?ncesinde Teknik Direkt?r Abdullah Avc?, ilk 11 konusunda net karar?n? vermedi. Galatasaray derbisinde oldu?u gibi Adem Ljajic'i yedek oturtmay? d???nen Avc?, forvet arkas? pozisyonunda Diaby'yi sahaya s?rmeyi planl?yor. Avc?'n?n Lens konusundaki karar? ise hen?z netlik kazanmad?. Sa? kanatta Lens'i oynatmay? d???nen Avc?, solda ise Caner Erkin'i sahaya s?recek. Be?ikta?'?n Fenerbah?e deplasman?ndaki muhtemel 11'i ?u ?ekilde: Karius - G?khan G?n?l, Vida, Ruiz, Rebocho - Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner - Burak Y?lmaz.