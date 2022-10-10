Kartal'da hırsızlar demir kapı çaldı, yürüyen merdivenleri kırdı

Kartal'da kimliği henüz belirlenemeyen 3 şahıs demir kapıyı yerinden söküp çalarak, vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan yürüyen merdivenleri de kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen 1'i çocuk 2'si yetişkin 3 şahıs, geçtiğimiz yıllarda Kartal Belediyesi tarafından hizmete sokulan ve vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan yürüyen merdivenleri kırdı. Kırdıkları yürüyen merdivenleri kullanmakta ısrar eden hırsızlar, bir demir kapıyı yerinden söküp çaldı.

Polisin, olayla ilgili araştırması sürerken, yetkililer aynı bölge daha önce de, benzer olaylarının yaşandığını söyledi.