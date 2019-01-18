Kartal'da hırsızlık şüphelisini vuran korumalar adliyeye sevk edildi

Kartal'da eski İBB Başkanı Bedrettin Dalan'ın oğluna ait olduğu öğrenilen bir otomobili çaldıktan sonra yaşanan kovalamaca sırasında korumalar tarafından açılan ateş sonucunda vurularak ölen Cemil Ö.'nün (38) suç ortağı olduğu iddia edilen yeğeni Emrah Y. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Cemil Ö.'nün ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra polise teslim olan korumalar C.G., E.Ç. ve öldürülen Cemil Ö.'nün yeğeni Emrah Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

Kartal Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi üzerinde Bedrettin Dalan'ın oğluna ait olduğu öğrenilen bir cip çalınmış, korumalarla hırsız arasında çıkan kovalamaca sonucunda cipi çalan şüpheli, korumalardan C.G. tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybetmişti.

Korumalar polise teslim olmuştu

Şüphelinin hayatını kaybetmesinin ardından Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın özel korumaları olan C.G. ve E.Ç. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuş, burada işlemleri tamamlanan koruma görevlileri Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipler tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin cipi çalmak için lüks bir otomobille geldiği tespit edildi. Cemil Ö.'nün araçtan inerek çaldığı cipi kullanmaya başladığı ve geldiği otomobil içinde bulunan diğer şüphelilerin olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Dayısının durumunu öğrenmek için geldiği hastanede gözaltına alındı

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin vurulan arkadaşlarını arama ihtimali üzerine Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde pusu kurarak beklemeye başladı. Bir süre sonra hastaneye gelen bir otomobilden şüphelenen ekipler aracı durdurarak sürücünün GBT'sini yaptı. Sorgusu yapılan sürücü Emrah Y.'nin oto hırsızlığından çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine sürücü Emrah Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin ölen Cemil Ö.'nün yeğeni olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği sorgusunda yapılan sorgusunda Emrah Y.'nin suçlamaları kabul etmeyerek olay yerinde bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

Adliyeye sevk edildiler

Cemil Ö.'nün ölümüyle sonuçlanan kovalamaca sonrasında polise teslim olan korumalar C.G. ve E.Ç.'nin sabah saatlerinde Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi. Bedrettin Dalan'ın oğluna ait olduğu öğrenilen otomobil hırsızlığı esnasında olay yerinde bulunduğu iddia edilen Cemil Ö.'nün yeğeni Emrah Y. ise öğle saatlerinde hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.