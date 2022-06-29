İhlas Haber Ajansı

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Kartal'da ilginç anlar: Motosiklet çeken aracın bagajından çıktı

Kartal’da bir sürücü, yolda kalan motosikletliyi aracına bağladığı halatla çekti.

Kartal'da bir sürücü, yolda kalan motosikletliyi aracına bağladığı halatla çekti. O esnada aracın bagajından çıkan bir kişi vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, dün öğle saatlerinde Kartal'da meydana geldi. Bir araç sürücüsü, yol üzerinde arıza yapan motosikletliyi aracına bağladığı halatla çekti. Aracın motosikleti çektiği esnada otomobilin bagaj kısmında görünen bir kişi ise dikkatlerden kaçmadı. Bagaj kısmından çıkan şahıs, yolda kalan motosikletliyi görüntülendi. Yaşanan o anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, bir otomobil sürücüsünün motosikletliyi halat yardımıyla çektiği ve aracın bagaj kısmından çıkan kişinin ise o anları cep telefonu ile kayda aldığı görülüyor.

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