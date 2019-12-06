Kartal'da inme ve KOAH hastalığı semineri

Kartal'da KOAH, inme ve karbonmonoksit zehirlenmesi hastalıkları hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde Doktor Mahmut Mert Dağlar'ın sunumunu dinleyen vatandaşlar, hastalıklar hakkında geniş bilgi edindi.

Kartal Belediye Binası Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde KOAH, inme ve karbonmonoksit zehirlenmesi hastalıkları hakkında geniş çaplı sunum yapıldı. Doktor Mahmut Mert Dağlar, seminere katılan vatandaşlara bu hastalıklar hakkında sunum yaparak bilgi verdi. Seminere katılan vatandaşlar KOAH ve inme gibi hastalıkların nedenleri, tedavi yöntemleri ve hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi oldu.

Seminere katılanları hastalıklar hakkında bilgilendiren Doktor Mahmut Mert Dağlar, “Birkaç hastalık hakkında bilgi vermeye geldik. Hastalıklar inme, KOAH ve karbonmonoksit zehirlenmesi olacak. Bu hastalıkları seçmemizin nedeni ölüm oranlarında istatistiklerinin yüksek olması. Korunmak için neler yapılmasına dair bilgi vermek en büyük amacımız. İnsanların iş işten geçmeden neler yapması gerektiğini bilmesi gerekir. Güzel bilgiler vermeye çalışacağız” dedi.

KOAH hakkında da bilgi veren Doktor Dağlar, “KOAH hastalığı akciğerin elastikleşmesini, genişlemesini kaybettiği bir hastalık diye düşünebilirsiniz. En büyük nedenlerinden bir sigara. Genetik ve diğer nedenler de var ama topumdaki sigara içme oranlarından dolayı en yüksek pay sigara içmede. Bu yüzden de bilinçlendirmeden en büyük amaçlarımızdan birisi insanların sigarayı bırakmalarını teşvik etmek. Önüne geçmek için bu tarz şeyler yapmak gerekiyor” diye konuştu.