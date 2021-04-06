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Kartal'da iş yerlerinde korona virüs denetimi

Kartal’da korona virüs denetimleri kapsamında polis tarafından kafe, lokanta manav ve benzeri iş yerlerinden denetim gerçekleştirildi.

Kartal'da korona virüs denetimleri kapsamında polis tarafından kafe, lokanta manav ve benzeri iş yerlerinden denetim gerçekleştirildi.


Korona virüsle mücadele kapsamında Kartal'da polis ekipleri tarafından kafe, lokanta, manav, pastane ve benzeri iş yerlerinde denetim yapıldı. Denetimde ekipler tarafından iş yerlerinde korona virüse karşı alınması gereken önlemler kontrol edildi. İş yerlerinde bulunan müşterilerin HES kodu sorgulamaları yapıldı. Ekipler tarafından ayrıca iş yerlerinde görevli olan kişilere ve müşterilere gerekli uyarılar da yapıldı.

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