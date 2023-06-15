Kartal'da Kadın Emeği Festivali, Türkan Şoray'ın katılımıyla başladı

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi'nin ev sahipliğinde 14-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Kadın Emeği Festivali başladı. Festivalin ilk gününe Türkan Şoray onur konuğu olarak katıldı.

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi, ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çerçevesinde düzenlenen Kadın Emeği Festivali Kartal Meydanı'nda başladı. Kartal'da kadın çalışmalarını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek amacıyla önemli proje ve çalışmaları hayata geçiren Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal Halk Eğitim Merkezi ile birlikte 5 gün sürecek önemli bir etkinlik düzenliyor.

Festival boyunca her gün Kartal Meydanı'nda 11.00- 22.00 saatleri arasında halk eğitim kursu sergileri, kadın emeği pazarı ve Kartal'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının panayırının yanı sıra çeşitli söyleşi, konser, müzik ve sahne performansları gibi daha birçok eğlenceli etkinlik gerçekleşecek. Festivalin ilk gününde Türkan Şoray onur konuğu olarak katılarak Kartallı kadınların sorularını yanıtladı. “Kartallı Kadınlar Soruyor, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray Yanıtlıyor” söyleşisi ile festivalin Onur Konuğu Türkan Şoray, Kartallı ve İstanbullu kadınlarla buluştu.

Festivalde konuşan Türkan Şoray, "Çok güzel bir organizasyondu Kartal'da gerçekleşen. Kadın emeğini değerlendirmek maksatlı güzel bir festival hazırlanmış. Kadınların ürünleri çok güzeldi. Kadının emeğini değerlendirmeye vesile olduğu için Kartal Belediyesini kutlarım" dedi.

Festivalde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kadın emeği festivalimiz Kartal'da başladı. Aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme Haftası. Kartal'da yaşayan kadın arkadaşlarımızın yıl boyu öğrendikleri ve ürettikleri ürünlerle Kartallı komşularımızla buluşturmuş olduk. Onlar hünerlerini sergiliyorlar. Komşularımız bu ürünleri satın alıyorlar. Üreticiyi tüketiciyle buluşturmuş oluyoruz" dedi.