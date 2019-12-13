Kartal'da kaldırım yenileme ve yol bakım çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstasyon ve Spor Caddesi'nde gerçekleştirilen düzenleme ve yenileme çalışmalarının yanı sıra; Anadolu Caddesi ile Gökhan Yavuz, Yasemin ve Mazi Sokak'ta kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

“Çalışmalar artarak devam edecek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede özellikle vatandaşların talepleri doğrusunda düzenleme ve yenileme çalışmalarının artarak devam edeceğini kaydederek; “Kartal Belediyesi Fen İşleri ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor. İstasyon ve Spor Caddesi'ndeki düzenleme çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde kaldırım yenileme, yol bakım gibi çalışmalarımıza tüm hızıyla sürdürüyoruz. Kartal'ın çehresini değiştirerek, ilçemize artı değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.