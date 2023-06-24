Kartal'da kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı: 1 yaralı

Kartal'da önünde seyir halinde olan otomobile çarpmamak için manevra yapan kamyon, bariyerleri çarptıktan sonra yan yattı. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kartal Samandıra bağlantı yolu üzerinde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemalettin Şimşek hakimiyetindeki 34 FT 7456 plakalı kamyonet şoförü, önünde seyir halinde olan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ardından yan yattı. Kazada, kamyon şoförü yaralandı. İhbar üzerine adresi sevk edilen polis ekipleri otoyol üzerine güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralıyı hastaneye kaldırdı. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.