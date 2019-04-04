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Kartal'da kamyonet cami duvarına çarptı: 3 yaralı

Kartal’da kontrolden çıkan bir kamyonet caminin duvarına çarptı.

Kartal'da kontrolden çıkan bir kamyonet caminin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Kartal Hürriyet Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki Yahya Camii önünde 17.00 sıralarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki caminin bahçesinin çitlerini kırarak cami duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cami duvarına çarpan kamyonet ise çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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