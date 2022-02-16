Kartal'da kansere dikkat çekmek için gökyüzüne sarı balonlar bırakıldı

Kartal Belediyesi, kanserli çocuklarla ilgili farkındalığa dikkat çekmek amacıyla ‘15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Günü' kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Çocukluk çağındaki kanserin farkındalığını artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ilk etkinlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Atalar Merkez Kreşi'ni ziyaret etti. Kreş öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Yüksel, çocukluk çağı kanserinde farkındalık ve bilinçlendirmeye vurgu yaparak, hastalıkla mücadelede erken teşhisin önemli olduğunu belirtti. Kreş öğrencileri ile beraber kanser hastalığını simgeleyen sarı renkte kurdele takan Başkan Gökhan Yüksel, öğrencilerle birlikte sarı renkteki balonları gökyüzüne uçurdu.

“Çocuk yaşta bu mücadeleyi başlatmak istiyoruz”

Başkan Yüksel, geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybeden Kartal Belediyesi kreş öğretmeni Nevriye Koç İleri'nin sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileyerek, “Bugün 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Farkındalık Günü. Küçük kardeşlerimizle beraber sarı kurdelelerimizi taktık. Yılda ortalama 5 bin çocuğumuz bu amansız hastalığa yakalanıyor. Bu hastalıkla ilgili en önemsediğimiz şey erken teşhis. Miniklerimizle beraber bu hastalığa dikkat çekmek için kurdelelerimizi taktık. Geçtiğimiz günlerde Nevriye öğretmenimizi kanserden dolayı kaybettik. Bizler, çocuk yaşta bu mücadeleyi başlatmak istiyoruz ve 15 Şubat'taki farkındalığa biz de katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kartal Meydanı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi

Günün diğer etkinliği ise Kartal Meydanı'nda gerçekleşti. Kartal Belediyesi ve Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen farkındalık etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni İnci Otman, Çocukluk Çağı Kanseri Komite Başkanı Zerrin Tever, Dalyan Marina Lions Kulübü Başkanı Sibel Zorlu Özkaya ve Kartal gönüllüleri hazır bulundu.

Çocukluk çağı kanseri ile mücadele kapsamında Kartal Meydanı'nda toplanan Kartal Belediyesi Begüm Yavuz ve Kordonboyu Kreşleri'nin 6 yaş grubu öğrencileri, Lions Kulübü yetkilileri tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili bilgilendirildi. Kendi yaptıkları sarı renk şapkalarıyla alana gelen minik öğrencilere sarı renk farkındalık kurdelesi ve kağıttan yapılan turnalar takıldı. Kreş öğrencilerine küçük bir kızın hikayesini anlatan ‘Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu' kitabı ile çocukluk çağı kanseri ile ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Günün sonunda sarı renk balonların uçurulması ile etkinlik sona erdi.