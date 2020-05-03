Kartal'da kapı kapı dolaşarak ekmek dağıttılar

Kartal'da bir mahalle muhtarı yeni tip korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle halkına kapı kapı gezerek ekmek dağıttı.

Kartal'da Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinden çıkamayan mahalle halkına kapı kapı ekmek dağıttı. Kartal'da her zaman ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan muhtarlık yönetimi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 3 gün evlerinden çıkamayan vatandaşların da imdadına yetişti. Muhtar Erhan Gülmüş, ekmek ve pide dağıtımını gazi ve şehit yakınlarına, sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ramazan ayının başlaması ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan mahalle halkımıza, sağlık çalışanlarımıza, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 3 gün boyunca ekmek ve pide dağıttık. Bu dağıtımlarımıza muhtarlık olarak devam edeceğiz. Gönüllü vatandaşlarımızdan alıyor ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu.