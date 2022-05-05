Kartal'da keçiyi telef eden pitbull cinsi köpek yakalandı

Kartal'da vatandaşa ait bir keçi, pitbull cinsi bir köpeğin saldırısı sonucu telef oldu. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında işlem uygulandı. Pitbull cinsi köpek ise belediyenin veteriner işleri müdürlüğüne teslim edildi.

Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesi Gülden Caddesinde 2 Mayıs Pazartesi günü saat 19.50 sıralarında C.T. isimli vatandaşa ait bir keçi, pitbull cinsi başka bir köpeğin saldırısı sonrasında telef oldu. Olay ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda pitbull cinsi köpeğin aynı mahalledeki müstakil bir ikamette bulunduğu belirlendi.

Adreste yapılan kontrol sonucu muhafaza altına alınan köpek, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen C.U. (29) isimli şahıs, “5199 sayılı kanuna muhalefet” suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.