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Kartal'da korkutan atölye yangını

Kartal’da araç dizaynı yapılan bir atölyede bulunan minibüste yangın çıktı.

Kartal'da araç dizaynı yapılan bir atölyede bulunan minibüste yangın çıktı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bir güvercine itfaiye tarafından oksijen maskesi ve su ile müdahale edildi.


Kartal Esentepe Mahallesinde saat 13.30 sıralarında araç dizaynı yapılan bir atölyede yangın çıktı. Yangının, atölyede bulunan bir minibüste başladığı belirtildi. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Atölyede bulunan bir güvercin de yangından itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen güvercine oksijen maskesi ve su ile müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken atölyede maddi hasar meydana geldi.

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