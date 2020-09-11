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Kartal'da koronavirüs denetimleri devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’nın, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla yayınladığı genelge doğrultusunda, Kartal genelinde korona virüsü tedbirleri denetlenmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla yayınladığı genelge doğrultusunda, Kartal genelinde korona virüsü tedbirleri denetlenmeye devam ediyor. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve ilçede görev yapan diğer kurum yetkililerinin katılımıyla Kartal'da kapsamlı bir denetim daha gerçekleştirildi.


Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayan ve Kızılay Bulvarı boyunca devam eden denetimlerde lokanta, eczane, kuaför, market, kasap, balıkçı ve daha birçok farklı işyerleri gezilerek, esnafın kurallara uyup uymadıkları tespit edildi, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda gerekli uyarılar yapıldı.


Denetimlerde minibüslerin taşıdıkları yolcu sayısı da mercek altına alındı. Yoldan geçen minibüsler durdurularak yolcu sayısı, hijyen ve maske kullanımı konusundaki uyarılar burada da tekrarlandı.


Denetimlerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini belirten Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, esnafı kurallara uymaları konusunda uyardı. Kurallara uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını belirten Demir, kurallara uyan esnaf ve çalışanlara da teşekkür etti.

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