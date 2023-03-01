Kartal'da kreş öğretmenleri çocuklara depremi anlatmak için eğitim aldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin yanı sıra Hatay'da da meydana gelen ve toplam 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından, kreş öğretmenlerine yönelik "Deprem Gerçeği Çocuklara Nasıl Anlatılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?" konulu eğitim düzenlendi.

Depremin ardından psikolojileri olumsuz yönde etkilenen minik öğrencilerin sorularına muhatap kalan öğretmenlere verilen eğitim, Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Eğitime; Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümünden Öğretim Görevlisi Diğdem Enerem ve Öğretim Görevlisi Gülşah Aydın Yeşilyurt'un yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç katıldı.

15 kreşin tüm öğretmenlerinin ve kreş personelinin de katıldığı eğitimde "Deprem Gerçeği Çocuklara Nasıl Anlatılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?" gibi konu başlıkları sıralanarak, çeşitli örneklere çocukların bu konudaki sorularına nasıl yanıtlar verilebileceği ve psikolojilerini düzeltme yolları ile ilgili anlamlı bilgiler verildi.

Eğitim seminerinin sonunda soru cevap bölümü yapıldı ve kreş öğretmenleri, çocuklarla yaşadıkları tecrübeleri aktararak sorularını eğitmenlere yöneltti.