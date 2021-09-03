Kartal'da kreş personeline yönelik “okullarda iç çevre kalitesi” eğitimi

“Okullarda İç Çevre Kalitesi” adını taşıyan ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitim seminerinde; Prof. Dr. Sait Cemil Sofuoğlu, Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Doç. Dr. Ziya Haktan Karadeniz ve Doç. Dr. M. Zeki Yılmazoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kreşli miniklerin Covid-19 riskinden korunması ve kreşlerdeki iç çevre kalitesinin yükseltmesi amacı ile verilen seminerde kreş öğretmenleri ve sorumlularına önemli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Moderatörlüğünü Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Sapçı'nın yaptığı seminerde konuşmacılar; okullarda iç hava kalitesi ve yönetimi, okullarda kirletici kaynaklar, iç hava kalitesi temel bileşenleri, ısıl konforunun öğrenci sağlığı ve akademik başarı üzerine etkisi, iklimlendirilen ortamlarda ısıl konforu için gerekli şartlar ve mevcut uluslararası standartlar, ısıl konforun öğrenci performansı ve sağlığı üzerine etkisi, okullarda havanın etkin dağılımı, havalandırma verimi ve havanın yaşı, kişisel havalandırma sistemleri, okullarda bulaş için risk analizi ve havalandırma ile bağlantısı, Covid-19 kapsamında okullarda alınabilecek önlemler, havalandırma ve bulaş riski konularını kreş sorumluları ve öğretmenler ile paylaştı.

Eğitimin sonunda katılımcılar sorularını uzmanlara yönelterek merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.