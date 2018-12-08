İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal'da kumar oynatılan adrese baskın

İstanbul Kartal’da polis ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı kumar oynatılan bir adrese baskın düzenlendi.

İstanbul Kartal'da polis ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı kumar oynatılan bir adrese baskın düzenlendi.


Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Caddesin'de bulunan bir adreste internet üzerinden yasa dışı kumar oynatıldığına dair bilgi edindi. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fizik takiplerinin ardından operasyon için düğmeye bastı.


Geçtiğimiz 4 Aralık tarihinde yapılan operasyonda, adresi işleten kişi olduğu belirlenen S.K. ve 10 şahıs kumar oynatıldığı esnada yakalandı. Ayrıca, 1 adet televizyon, 12 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet modem ve 950 TL para ele geçirildi.


Gözaltına alınan S.K.'ye “kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak” suçundan adli eşlem uygulandı. Diğer 10 şahsa ise, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan idari işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.