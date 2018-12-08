Kartal'da kumar oynatılan adrese baskın

İstanbul Kartal'da polis ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı kumar oynatılan bir adrese baskın düzenlendi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Caddesin'de bulunan bir adreste internet üzerinden yasa dışı kumar oynatıldığına dair bilgi edindi. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fizik takiplerinin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz 4 Aralık tarihinde yapılan operasyonda, adresi işleten kişi olduğu belirlenen S.K. ve 10 şahıs kumar oynatıldığı esnada yakalandı. Ayrıca, 1 adet televizyon, 12 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet modem ve 950 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K.'ye “kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak” suçundan adli eşlem uygulandı. Diğer 10 şahsa ise, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan idari işlem uygulandı.