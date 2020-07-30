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Kartal'da Kurban Bayramı öncesi hijyen ve korona denetimi

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçede faaliyet gösteren börek ve tatlı imalathaneleri ve unlu mamuller üreten iş yerlerini denetliyor.


Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle hijyen kuralları konusunda sıkı denetimler yapan Kartal Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Kartal Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin çalışma ve hijyen koşullarının yanı sıra Covid-19 salgınının önlenmesi konusunda alınan kararlara uyup uymadıklarını denetledi. Denetlemelerde maskesiz ve eldivensiz çalışılmaması konusunda iş yeri sahiplerini uyaran ekipler, aynı anda içeride bulunabilecek kişi sayısının da düşük tutulmasını istediler. Sosyal mesafe kurallarına uyulmasını isteyen ekipler, aksi durumlarda ceza kesileceğini bildirdiler. Alışveriş sırasında temasın en aza indirilerek merkezi noktalarda dezenfektan konulmasını isteyen denetim ekipleri, kullanılmayan ekipman ve gıda maddelerinin mutlaka ambalajlanması gerektiğini kaydettiler.


Denetimlerde iş yerlerinin ruhsatları, vergi levhaları ve sağlık raporları da incelendi. Kurban Bayramı'nda halk sağlığını korumak için yapılan denetimler ilçe genelinde devam edecek.

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