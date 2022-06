Kartal'da kurbanlıklar yerini aldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar gelmeye başladı. Anadolu Yakası'ndaki Kartal satış pazarına gelmeye başlayan kurbanlıklar arasında bulunan 1 ton ağırlığındaki tosun İnci, 80 bin liraya alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na 16 gün kala Türkiye'nin birçok noktasından tır ve kamyonlara yüklenen kurbanlıklar, İstanbul Anadolu Yakası'na giriş yaptı. Gece saatlerinde Kartal'daki kurban satış merkezine gelen kurbanlıklar araçlardan indirilerek çadırlarına götürüldü. Bugün itibariyle pazar alanında 42 büyükbaş, 28 küçükbaş olmak üzere toplam 70 hayvan çadırı kuruldu.

“Bu pazarın incisi, fiyatı da 80 bin TL”

Bayburt'an büyükbaş hayvan getiren Erol Okumuş, 1 tonluk İnci ismindeki büyükbaş hayvanını 80 bin liraya satışa sundu. Okumuş, “Bu gece sabah saat 4'te malımız çadıra indi. Bir tonluk malımız var. 70 tane malımız var. En küçüğü 40 bin lira. Bunlar hiç kapıya çıkmamış, yeşil otlamamışlar, bunlar sadece buğdayını, arpayla, yemiyle beslenmişler. Bunlarda yağ yok. Kim gelirse bunların üstüne her türlü pazarlık yaparım. Her türlü de bahse girerim. Malımız çok güzeldir, değerlidir ve eti de lezzetlidir. Lezzetli olması için 1 ton da tuz yemiştir. Bunlar Bayburt'tan geldi. Kendi malımızla danayı büyüttüğümüz mallarımızdır. Şu an 1 tondur, 950 kilo. Fiyatını 80 bin TL olarak belirledik. Tabii pazarlık payımızda vardır. Daha pazarımız da dolmadı. Tırlar geliyor. Ama tahmin etmiyorum böyle bir malın olacağını. Bu pazarın incisi, fiyatı da 80 bin TL” dedi.