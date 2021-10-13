Kartal'da meme kanseri farkındalığı için seminer düzenlendi

Kartal'da Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Prof. Dr. Alper Cihan tarafından "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" konulu seminer yapıldı. Seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi ve Kızılay Özel Kartal Hastanesi işbirliğince Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Prof. Dr. Alper Cihan tarafından "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" konulu bilinçlendirme semineri düzenlendi. Seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerde konuşan Prof. Dr. Alper Cihan, erken teşhis için kadınların; düzenli olarak kendi kendine muayene yapmalarını, doktor kontrollerini aksatmamalarını ve önerilen aralıklarla mamografi çektirmelerinin gerekli olduğunu söyledi.

“Birinci yapmamız gereken riskimizi tespit etmek”

Prof. Dr. Alper Cihan, “Kızılay sağlık ekibi olarak meme kanseri farkındalık haftasında biz de faaliyetlerimize hızla sürdürüyoruz. Sağlık hizmeti vermemizin dışında bu halkı bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık verdik. Bugün burada belediyemizle bir bilgilendirme çalışması yaptık. Peki, nasıl bilgilendiriyoruz. Öncelikle meme kanseri nedir, nasıl çıkar, nasıl tedavi edilir gibi bilgi verdikten sonra halkımızın ne yapması gerektiğini önemle arz ediyoruz. Birinci yapmamız gereken riskimizi tespit etmek" dedi.

“Tedavi edilebilen bir hastalık”

Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Prof. Dr. Alper Cihan “Herkes meme kanserinde aynı riske sahip değildir. Bugün Türkiye'deki bayan kanserlilerin yüzde 47'si meme kanseridir. Yani en çok görülen kanserdir. Toplumda da yüz bayanın 12'sinin hayatının bir döneminde meme kanseri olma riski vardır. Her yıl yüzde 12 demiyorum. Yüz kadından 10'u hayatın bir döneminde meme kanseri olur. Ama bu oran kiminde yüzde 1, kiminde 3, kiminde 5'tir. Kiminde yüzde 40, 50'dir. O zaman bizim ilk bilmemiz gereken, benim riskim kaç? Düşük riskli, orta riskli miyim, yüksek riskli miyim? Ona göre de diyoruz. Yapacağın bazı işler var. Nedir? Riski düşük de olsa, yüksek de olsa, mutlaka vücudumuzu ve şeklimizi tanıyıp kendi kendimize meme muayenesini yapmamız lazım. Göğüslerimize de bir bakmamız lazım. Şekli nasıldır? Duruşu nasıldır? Yaşıma göre normal midir? Çünkü yaşa göre de memenin şekli ve pozisyonu değişir. Tanıdıktan sonra göğsümüzü aylık yapacağımız muayenelerde bir kitle var mı, içinde bir kitle çıkıyor mu renginde değişim var mı, meme başında çekilme var mı, meme başı akıntısı var mı, meme kanseri bizim için büyük bir kanser değildir. Memeler vücudun dışında bir organ ve bu dışındaki organdaki çıkan bir sentetik bir doku bizim için kolay tedavi edilebilen, neredeyse bu hastalığa yakalanmamışçasına yaşamı sürdüren bir iyiliğe sahip” diye konuştu.

Öte yandan katılan davetlilere pembe maske ve yaka kurdele dağıtıldı.