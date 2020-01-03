Kartal'da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Bu kapsamda olan metruk binalardan biri daha önceki gün Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Kartal Yunus Mahallesi'nde hem vatandaşların hem de mahalle muhtarının sık sık yıkılmasını talep ettiği, 4 katlı metruk bir binanın yıkımı tamamlandı.

Kartal Yunus Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir çevre halkının şikâyetçi olduğu metruk 4 katlı bina, Kartal Belediyesi tarafından yıkıldı. Uyuşturucu madde kullananların da zaman zaman kaldığı bina için harekete geçen Kartal Belediyesi, yazışmaların tamamlanmasının ardından yıkımı gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım sırasında Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri de çevre güvenliğini sağlayarak sokağı, araç trafiğine kapattı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın da Yunus Mahallesi Muhtarı Ahmet Soylu ile birlikte yıkım çalışmasını denetledi ve ekiplerden yıkım sırasında komşu binalara zarar verilmemesi konusunda dikkatli olmalarını istedi. Yaklaşık 2 saat süren ve 2 iş makinesinin gerçekleştirdiği çalışmanın ardından metruk bina tamamen yıkıldı.