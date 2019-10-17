Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Kartal'da bir mobilya atölyesinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, atölye ile üst katlarda bulunan daireler hasar gördü.

Kartal Soğanlık'ta bulunan bir mobilya atölyesinde saat 17.30 sıralarında elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Atölyenin alt katında başlayan yangın kısa sürede üst katlara da sıçradı. Üst katlarda bulunan 4 daire yangın nedeniyle maddi hasar aldı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye araçları, atölyenin dar bir ara sokakta bulunması nedeniyle yangına sırayla müdahale etmek zorunda kaldı. Atölyenin yakınında bulunan bit kamyonete sıçrayan alevler araçta maddi hasara sebep oldu. Atölyede çıkan yangın itfaiyenin yoğun çabaları sonucu söndürülürken atölyede maddi hasar meydana geldi.