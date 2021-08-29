Kartal'da Modifiyeli Araç Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kartal Belediyesi'nin Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği “Modfest” renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik havadan görüntülendi.

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır” sloganıyla eski Kartal Stadı'nda aralarında klasik otomobillerin de yer aldığı yaklaşık 400 modifiyeli aracın katıldığı 'Modfest' düzenledi. Birbirinden renkli ve farklı özellikler taşıyan otomobiller, Kartal'da modifiye tutkunlarının beğenisine sunuldu. Araç sahipleri ziyaretçilere modifiyeli araçları hakkında bilgi verdi. Festivalde sosyal medya fenomenleri de Kartallılar ile buluştu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katıldığı festival, Vefat Alçay'ın konseri ile son buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik drone ile havadan görüntülendi.

Modfest'te konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Moda Fest ile birlikte bugün Kartal meydandayız. İlçe dışından birçok misafirimiz var. Bu ailenin ne kadar büyük olduğunu bugün yine görmüş olduk. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı, Zafer Haftası etkinlikleri devam ederken, bugün de Moda Fest'i ağırlıyoruz. Gençler bu tarz buluşmalara hevesli. Uzun zamandır pandemi, yangınlar v.s derken çok üzülüyoruz. Üzüntülü günlerden geçiyoruz. O yüzden de genç kardeşlerimiz buluşmaya hasretti. Bu hasret bugün giderildi. Biz de ev sahipliği yaptık. İstanbul'un en genç belediye başkanı olarak genç kardeşlerimi anlıyorum. Gerekli önlemleri alarak, dikkat edebildiğimiz kadar dikkat ederek Moda Fest ile buluştuk. Birbirinden güzel renkli çeşit çeşit araçlar var, onları da ziyaret edeceğiz. Bunların da yarışmaları oluyor” diye konuştu.