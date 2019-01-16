Kartal'da Nazım Hikmet 117'nci doğum gününde şiirlerle anıldı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi anma gecesinde, Şair Nazım Hikmet Ran'ın sevenleriyle doldu. Şairin 117'nci doğum günü nedeniyle Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliği Nazım Hikmet bir kez daha anıldı.

Anma gecesine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, yazarlar, şairler ile çok sayıda Nazım Hikmet Ran seveni katıldı. Gecede Nazım Hikmet Ran'ın hayatını anlatan slayt gösterimi yapıldı. Kartal'da bir araya gelen şairler ise Ran'ın anısına şiirler okudu. Konuşma yapan Şair- Yazar Niyazi Yaşar, “Nazım Hikmet'in siyaseti, siyasetler üstü tanımlanmış olması ayrıca kayda değer bir durumdur. Siyasetin bu denli içinde olup da, güncelin bu denli içinde olup da sanattan ödün vermemek insanlık tarihinde çok ender insana nasip olmuştur. Bütün kıtaları kapsayan bir Nazım Hikmet vardır. Şiirler uzun yıllar uğraşan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nazım, romancıdır, fıkracıdır, şairdir, senaristtir, oyuncudur. Ancak yaşamın her alanını bütün türleri şiir diliyle dünya edebiyatında anlatabilen tek kişidir” dedi.