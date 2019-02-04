Kartal'da okulların ikinci dönemi törenle başladı

Kartal'da 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemi, Kaymakamlık tarafından düzenlenen törenle başladı. Törende öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi.

Kartal Bekir Topaloğlu İmam Hatip Ortaokulunda, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemi nedeniyle açılış töreni düzenlendi. Tören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı bir dönem olmasını diliyorum” dedi.

Aka'nın konuşmasının ardından Kartal Bekir Topaloğlu İmam Hatip Ortaokulunu ve faaliyetlerini anlatan kısa film izlendi. Tören kapsamında öğrenciler şiirler okudu ve şarkılar söyledi. Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler, salonu dolduran izleyiciler tarafından alkışlandı.

Törene Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Kaynak, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, ilçede görev yapan okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.