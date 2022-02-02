Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı

Dumanı fark eden sürücü aracını yol kenarına çekip minik kızı ile birlikte kendini dışarı attı. Baba ile minik kızı, aracın alev alev yanışını izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay, Kartal sahil yolunda Kadıköy istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan 34 J 9301 plakalı Hyundai marka araçtan duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücüsü Barış Bayram aracını kenara çekip minik kızı ile birlikte araçtan indi. Yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalışan Bayram başarılı olamayınca olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Barış Bayram,” Araçtan duman çıkmaya başladı ben de aracı kenara çektim. İçeride çocuk vardı onu çıkarttım. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim ama yeterli olmadı” şeklinde konuştu.