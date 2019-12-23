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Kartal'da özel okulda velilerden eylem

Kartal’da bulunan özel bir okulda öğretmenlerin ve çalışanların maaş alamadığını iddia eden veliler okul önünde toplanarak eylem yaptı.

Kartal'da bulunan özel bir okulda öğretmenlerin ve çalışanların maaş alamadığını iddia eden veliler okul önünde toplanarak eylem yaptı. Veliler okulda çok sayıda sorun yaşandığı belirterek okul yönetiminin sorunları çözmesini istedi.


Kartal'da bulunan özel bir okulda öğrenim gören çocukların velileri, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının maaşlarını alamadıklarını iddia etti. Okul önünde toplanarak eylem yapan veliler, öğretmenlerin maaş alamaması nedeniyle öğrencilerin derslerinin aksadığını belirtti. Ayrıca veliler, okulda temizlik yapılmadığını, yemekhanede yemeklerin çıkmadığını ve yeterli sayıda görevlinin çalıştırılmadığını dile getirdi. Veliler, okul yönetimin bu sorunları çözmesini ve çocuklarının tekrar öğrenim hayatlarına sorunsuz bir şekilde devam etmelerini istediklerini söyledi.


Öte yandan, okul yönetimi ise konuyla ilgili olarak basına herhangi bir açıklamada bulunmak istemedi.

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