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Kartal'da pazarlara korona virüs denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında pazarlara sıkı denetim devam ediyor.

Kartal'da belediye ekipleri ve polis sosyal mesafe, maske ve pazar tezgahlarının arasındaki mesefayi kontrol edip uymayanları uyardı.


Kartal'da korona virüs tedbirleri doğrultusu pazarlar Kartal Belediyesi zabıta ekipleri ve polis tarafından denetlendi. Maskesi olmayan vatandaşlara pazar girişinde maske dağıtılırken, pazar girişlerinde el dezenfektan ünitelerinde vatandaşlar ellerini temizledi. Zabıta ekipleri tezgahlar arasındaki mesafeyi tek tek inceledi. Vatandaşlar ve pazarcılar ise denetimlerden memnun olduklarını söyledi.

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